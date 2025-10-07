Экс-глава красноярского Назарово попался на взятке в 3,5 миллиона рублей

В отношении бывшего градоначальника Назарово Владимира Саара возбуждено уголовное дело по факту получения взяточнических средств. Согласно информации, предоставленной пресс-службой краевой прокуратуры агентству «Интерфакс», экс-глава города был задержан по подозрению в получении особо крупной взятки, предусмотренной частью 6 статьи 290 Уголовного кодекса РФ. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу.

Следствие предполагает, что в период с 2023 по 2024 год бывший чиновник, действуя через директора подрядной организации ООО «ПромСтрой», договорился о регулярном получении незаконного денежного вознаграждения, общая сумма которого составила 3,5 миллиона рублей. По данным прокуратуры, в обмен на эти средства глава города обеспечивал компании победу в тендерах на проведение дорожных работ. Для достижения этой цели он отдавал незаконные распоряжения своим подчинённым, а в документацию по закупкам вносились критерии оценки заявок, специально адаптированные под нужды ООО «ПромСтрой». Отмечается, что эти критерии предварительно согласовывались с самой компанией, что фактически гарантировало ей превосходство над другими претендентами.

В результате реализации этой схемы ООО «ПромСтрой» не только одержало победу в тендере, но и заключило с администрацией муниципальный контракт на сумму, превышающую 100 миллионов рублей.

Напомним, что в феврале 2025 года Владимир Саар досрочно сложил с себя полномочия главы Назарово. Он был избран на пост мэра города в марте 2022 года. До этого его карьера включала руководящие должности в Богучанском и Каратузском районах, а также возглавление Свердловского и Кировского районов Красноярска.