Владельца «Торпедо» отпустили домой из СИЗО после признания в подкупе арбитров

Мосгорсуд вынес решение о домашнем аресте совладельца московского футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева, ранее он находился в СИЗО, но адвокаты попросили смягчить меру пресечения. Соболев обвиняется в подкупе арбитров на нескольких матчах. Об этом свидетельствуют судебные материалы.

«Постановление Мещанского районного суда от 13 августа 2025 года в отношении Соболева изменить. Меру пресечения обвиняемому Соболеву в виде заключения под стражу изменить на домашний арест, установив срок содержания под домашним арестом на 1 месяц 23 суток», — говорится в решении суда.

На изменение меры пресечения повлияли признательные показания Соболева и наличие у него серьёзных болезней, которые не поддаются лечению в СИЗО. Подозреваемый не сможет покидать жилище, кроме явки в суд или необходимости госпитализации. Кроме того, он получил право выходить в магазины за продуктами и предметами первой необходимости. В пользу Соболева сыграло и то, что он активно содействует следствию в расследовании преступлений и признал вину.

Напомним, в июне этого года Мещанский районный суд Москвы арестовал владельца столичного футбольного клуба «Торпедо» Леонида Соболева. Его заподозрили в даче взятки арбитрам сразу в трёх матчах. Так Соболев хотел повлиять на результаты игр. По делу был также арестован директор ФК Валерий Скородумов и взят под домашний арест бухгалтер клуба Ирина Волкова. Ранее уже сообщалось, что Соболеву смягчат меру пресечения, но детали не назывались.