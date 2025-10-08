Замначальника ГАИ Челябинска задержали за взятку асфальтом на ₽500 тысяч

В Челябинске силовики задержали заместителя начальника отдела ГИБДД подполковника Олега Жиляева, его подозревают в получении взятки от бизнесмена в виде десятков тонн асфальта стоимостью не менее 500 тысяч рублей. Он уже уволен – приказ подписан 6 октября.

Задержание сотрудника ГИБДД в Челябинске. Видео © Telegram / Челябинский следком

«Возбуждены уголовные дела в отношении бывшего заместителя начальника отдела ГИБДД УМВД России по городу Челябинску, подозреваемого в совершении преступлений, предусмотренных п. е ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий из корыстной или иной личной заинтересованности), п. в ч. 5 ст. 290 УК РФ (получение взятки в крупном размере)», — сообщает региональный СК.

Жиляев совершал преступления в период с прошлого года по май текущего. Он оказывал покровительство ООО «Капиталстрой», в том числе его директору Ромику Варданяну. Жиляев не давал своим подчинённым заводить административные дела на бизнесмена, несмотря на наличие к тому оснований. В ответ предприниматель в качестве взятки передал Жиляеву около 100 тонн асфальтовой смеси на сумму как минимум в 500 тысяч рублей. Также гаишник помогал Варданяну ускорить согласование документов на установку дорожных знаков при проведении дорожных работ его компанией.

Самого Ромика Варданяна задержали ещё в мае 2025 года за взятку работнику ГАИ Александру Гайде. С 2018 по 2023 год высокопоставленный сотрудник МВД систематически получал деньги от Варданяна взамен на покровительство. Гайде закрывал глаза на нарушения, связанные с эксплуатацией грузового автотранспорта фирмы бизнесмена. Сотрудник ГАИ получил в качестве взятки автомобили Volvo S80 и Toyota Camry, а также строительные материалы и бытовую технику.