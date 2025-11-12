Беглого «теневого короля» Сочи задержали в Армении и почти сразу отпустили
Рубен Татулян. Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин
Предприниматель Рубен Татулян, известный как «теневой король» Сочи, был задержан правоохранительными органами Армении. Однако после проведения необходимых процедур его освободили из-под стражи, сообщает «112».
По данным телеграм-канала, основанием для освобождения послужило наличие у Татуляна гражданства Республики Армения. При этом он находится в федеральном розыске в России по обвинениям в организации преступного сообщества и причастности к убийству. Инцидент с задержанием произошёл 7 ноября.
При этом Татуляну в России инкриминируют организацию преступного сообщества, мошенничество в крупных размерах и причастность к убийству. Он был переобъявлен в розыск. «Смотрящего за Сочи» связывают с арестованным по делу о растрате бывшим мэром города Алексеем Копайгородским. Экс-чиновника также проверят на участие в махинациях Татуляна. По одной из версий, именно бывший глава Сочи мог помочь предпринимателю в розыске сбежать за границу.
