12 ноября, 12:56

Беглого «теневого короля» Сочи задержали в Армении и почти сразу отпустили

Рубен Татулян. Обложка © РИА Новости / Валерий Левитин

Предприниматель Рубен Татулян, известный как «теневой король» Сочи, был задержан правоохранительными органами Армении. Однако после проведения необходимых процедур его освободили из-под стражи, сообщает «112».

По данным телеграм-канала, основанием для освобождения послужило наличие у Татуляна гражданства Республики Армения. При этом он находится в федеральном розыске в России по обвинениям в организации преступного сообщества и причастности к убийству. Инцидент с задержанием произошёл 7 ноября.

При этом Татуляну в России инкриминируют организацию преступного сообщества, мошенничество в крупных размерах и причастность к убийству. Он был переобъявлен в розыск. «Смотрящего за Сочи» связывают с арестованным по делу о растрате бывшим мэром города Алексеем Копайгородским. Экс-чиновника также проверят на участие в махинациях Татуляна. По одной из версий, именно бывший глава Сочи мог помочь предпринимателю в розыске сбежать за границу.

Робсону выставили счёт: Как авторитет из Сочи Рубен Татулян потерял недвижимость почти на 4 млрд
Всё о происшествиях, задержаниях и работе правоохранителей — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

