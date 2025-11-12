Беглого «теневого короля» Сочи задержали в Армении и почти сразу отпустили

Предприниматель Рубен Татулян, известный как «теневой король» Сочи, был задержан правоохранительными органами Армении. Однако после проведения необходимых процедур его освободили из-под стражи, сообщает «112».

По данным телеграм-канала, основанием для освобождения послужило наличие у Татуляна гражданства Республики Армения. При этом он находится в федеральном розыске в России по обвинениям в организации преступного сообщества и причастности к убийству. Инцидент с задержанием произошёл 7 ноября.