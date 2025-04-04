Робсону выставили счёт: Как авторитет из Сочи Рубен Татулян потерял недвижимость почти на 4 млрд По иску Генпрокуратуры суд конфисковал активы бизнесмена Рубена Татуляна (Робсона), которого называют «теневым хозяином» Сочи. Чего лишился авторитет, в чём его подозревают и где он живёт. 3 апреля, 21:15 Авторитетный бизнесмен Рубен Татулян. Коллаж © Life.ru Фото © YouTube / HotelVesna, © mapy.com

Адлерский районный суд по иску Генпрокуратуры обратил в доход государства активы авторитетного бизнесмена Рубена Татуляна, более известного в определённых кругах под прозвищем Робсон, и его семьи. Речь о 130 объектах недвижимости площадью 47 тысяч квадратов, в том числе торговые и офисные центры «Плаза» в центре Адлера. Суммарная стоимость объектов — 3,8 млрд рублей.

Причиной прокурорского иска стало неисполнение Татуляном прошлогоднего судебного решения об изъятии в пользу государства гостиниц в Курортном Городке Сочи. По данным прокуратуры, чтобы сохранить активы, коммерсант переписал их на зиц-председателей и родственников. Из-за этого возникли проблемы у его сестры Анжелы Селюковой. Полгода назад она лишилась кресла городского депутата Сочи из-за сокрытия в декларации девяти млн долларов доходов от продажи части гостиниц. Кроме того, она не отразила информацию о занижении на 5,5 миллиона рублей дохода от продажи роскошного Bentley.

Сам Рубен Татулян уже как полтора года находится в федеральном розыске по уголовной статье о создании ОПС. Также он может быть связан с делом о растрате, по которому недавно арестовали бывшего мэра Сочи Алексея Копайгородского. По оперативным данным, у Татуляна есть абхазский дипломатический паспорт. Он может находиться в Праге, где у его родственников был зарегистрирован арендный бизнес, либо в Вене, где, по некоторым данным, у его семьи тоже может быть недвижимость.

В этой башенке в Праге зарегистрирован бизнес родственников Татуляна. Фото © mapy.com

55-летний Рубен Татулян хорошо известен в криминальных кругах под кличкой Робсон. Первый капитал он сколотил в девяностых. По оперативным данным, он мог быть связан с бандой, которая занималась вымогательствами, заказными убийствами, хищениями, а также перевозкой угнанных машин через Абхазию. О конкретных преступлениях следствие пока не сообщало. По данным Life.ru, Татулян в разное время упоминался в уголовных делах по статьям убийство, вымогательство, сопротивление представителю власти и побои.

Отель «Волна» в Сочи (бывший пансионат «Весна»). Фото © https://ostrovok.ru/

В нулевых Татулян превратился в респектабельного управленца и коммерсанта, начал инвестировать в недвижимость, занял пост коммерческого директора местного футбольного клуба «Жемчужина». Тогда же он стал председателем совета директоров пансионата «Весна» и, по данным силовиков, незаконно приватизировал гостиничные корпуса, спортивный комплекс, бассейн, рестораны и даже пляж. В 2014 году Forbes оценил годовые доходы Татуляна на уровне 850–900 млн рублей. Главным активом его семьи был отель «Волна» (бывший пансионат «Весна»). В конце нулевых у Татуляна начались серьёзные проблемы. В декабре 2017 года Минфин США внёс его в чёрный список криминальных авторитетов и наложил санкции, в том числе и на сочинский отель «Весна» и ООО «Новый век медиа», к которым имел отношение Татулян.

Семья Татуляна тщательно скрывает свои богатства. Формально у них только добротные квартиры в сочинском ЖК «Плаза», два Rolls-Royce — купе Wraith и седан Phantom, а также три машиноместа.

Нужно ли правоохранительным органам навести порядок с недвижимостью в Сочи? 0 Конечно, там много самостроя и незаконных объектов Бесполезно, там всё слишком запущено Достаточно объявить амнистию, чтобы хозяева всё сами зарегистрировали

Авторы Пётр Егоров