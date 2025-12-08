ВККС разрешила завести дела о коррупции на пятерых судей из Ростова-на-Дону

Высшая квалификационная коллегия судей Российской Федерации (ВККС) дала согласие на инициирование уголовного преследования по фактам получения взяток в отношении пяти судей, работающих в Ростове-на-Дону, сообщает РИА «Новости». Данное решение было принято по ходатайству главы Следственного комитета Александра Бастрыкина.

В частности, председателю Советского суда Ростова-на-Дону Елене Коблевой грозит уголовное преследование по 13 эпизодам. Вместе с ней под удар попали еще четверо судей суда, в том числе действующие и отставные: Олег Батальщиков, Артур Маслов, Эльмира Пономарева, Наталия Цмакалова.

Согласно документам, представленным на заседании, судья Коблева организовала преступную схему в своем суде. Вместе с подчинёнными судьями она принимала решения в пользу лиц, дававших взятки, получая от них часть незаконно полученных средств. Суммы взяток варьировались от 50 до 500 тысяч рублей.

Например, за 50 тысяч рублей было назначено предупреждение вместо более строгого наказания за нарушение правил поведения при ЧС. За 100 тысяч рублей нарушитель, выехавший на встречную полосу (что обычно влечет лишение прав), отделался штрафом. А за 500 тысяч рублей рецидивист, обвиняемый в краже, получил условный срок, причём 200 тысяч из этой суммы достались Коблевой. Ранее сообщалось, что Коблева уже является фигурантом другого уголовного дела и находится под стражей.

Ранее Генпрокуратура инициировала иск о передаче в государственную собственность порядка 100 объектов недвижимости, связанных с экс-председателем Совета судей Виктором Момотовым. По информации ведомства, задержанный является прямым совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей.