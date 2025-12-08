ВККС разрешила завести дело против ростовской экс-судьи за создание ОПГ и взятки

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) дала добро на уголовное дело против бывшего председателя Советского суда Ростова-на-Дону Елены Коблевой. Ей инкриминируют 13 эпизодов, включая создание организованной группы.

Согласно материалам заседания, Коблева возглавила группу судей, которые за деньги выносили нужные решения. Часть «дохода» от взяток они передавали своей руководительнице. Ей вменяют получение крупных и особо крупных взяток, неправосудные решения и препятствование правосудию.

«Удовлетворить представления… о даче согласия на возбуждение уголовного дела в отношении… Коблевой Елены Георгиевны», — огласил решение председатель ВККС Николай Тимошин. Уже в понедельник коллегия может рассмотреть аналогичные ходатайства еще в отношении четырех судей.

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) — орган, который дает согласие на привлечение к уголовной ответственности судей. Без её решения возбудить дело против судьи невозможно.

Ранее Генеральная прокуратура инициировала иск о передаче в государственную собственность порядка 100 объектов недвижимости, связанных с экс-председателем Совета судей Виктором Момотовым. По информации ведомства, задержанный является прямым совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Момотов возглавил Совет судей в 2016 году, а до этого его карьера была связана с Верховным судом, где он занимал должность секретаря пленума.