ВККС прекратила отставку краснодарского судьи Чернова

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Совета судей Виктором Момотовым. Согласно данным ведомства, задержанный является прямым совладельцем сети отелей Marton, оценка которой составляет приблизительно 9 миллиардов рублей. Момотов занял пост председателя Совета судей в 2016 году. До этого его профессиональная деятельность была связана с Верховным судом, в котором он занимал должность секретаря пленума.