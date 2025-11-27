Россия и США
27 ноября, 14:50

ВККС прекратила отставку краснодарского судьи Чернова

Обложка © ТАСС / Антон Новодережкин

Высшая квалификационная коллегия судей (ВККС) отменила отставку Александра Чернова, экс-председателя Краснодарского краевого суда. Генпрокуратура утверждает, что Чернов имел связи с бывшим судьёй Верховного суда РФ Виктором Момотовым.

«ВККС приняла решение на основании ст. 15 закона «О статусе судей» прекратить отставку судьи Чернова», — указано в итоговом решении коллегии.

Отмена статуса судьи в отставке приводит к утрате им гарантий личной неприкосновенности и исключению из состава судейского корпуса. Одновременно прекращается предоставление материального и социального обеспечения, обусловленного его прежним положением.
Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Совета судей Виктором Момотовым. Согласно данным ведомства, задержанный является прямым совладельцем сети отелей Marton, оценка которой составляет приблизительно 9 миллиардов рублей. Момотов занял пост председателя Совета судей в 2016 году. До этого его профессиональная деятельность была связана с Верховным судом, в котором он занимал должность секретаря пленума.

