Бастрыкин просит разрешить возбудить дела против шести судей

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин официально обратился с ходатайством о разрешении возбудить уголовные дела в отношении шести судей. Соответствующая информация была распространена Высшей квалификационной коллегией судей РФ.

«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — говорится в сообщении.

Таким образом, коллегии предстоит принять решение по представлениям, которые касаются целой группы представителей судейского корпуса. Отмечается, что всего в рамках этой инициативы фигурируют шестеро человек.

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Совета судей Виктором Момотовым. Согласно данным ведомства, задержанный является прямым совладельцем сети отелей Marton, оценка которой составляет приблизительно 9 миллиардов рублей. Момотов занял пост председателя Совета судей в 2016 году. До этого его профессиональная деятельность была связана с Верховным судом, в котором он занимал должность секретаря пленума.