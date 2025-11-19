Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
19 ноября, 16:34

Бастрыкин просит разрешить возбудить дела против шести судей

Обложка © Telegram / Следком

Обложка © Telegram / Следком

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин официально обратился с ходатайством о разрешении возбудить уголовные дела в отношении шести судей. Соответствующая информация была распространена Высшей квалификационной коллегией судей РФ.

«Квалифколлегия рассмотрит представления председателя Следственного комитета Российской Федерации о даче согласия на возбуждение уголовных дел», — говорится в сообщении.

Таким образом, коллегии предстоит принять решение по представлениям, которые касаются целой группы представителей судейского корпуса. Отмечается, что всего в рамках этой инициативы фигурируют шестеро человек.

Бастрыкин запросил согласие ВККС на уголовное дело против курской судьи Петровой
Бастрыкин запросил согласие ВККС на уголовное дело против курской судьи Петровой

Ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Совета судей Виктором Момотовым. Согласно данным ведомства, задержанный является прямым совладельцем сети отелей Marton, оценка которой составляет приблизительно 9 миллиардов рублей. Момотов занял пост председателя Совета судей в 2016 году. До этого его профессиональная деятельность была связана с Верховным судом, в котором он занимал должность секретаря пленума.

Больше самых важных новостей России и мира — в разделе «Главные новости» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Александр Бастрыкин
  • СК РФ
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar