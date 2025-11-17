Бастрыкин запросил согласие ВККС на уголовное дело против курской судьи Петровой

Согласно опубликованной повестке , вопрос рассмотрят 24 ноября в 14:00 по московскому времени. Запрос касается признаков преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ — «Получение взятки в особо крупном размере, то есть превышающей миллион рублей».

А ранее Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с бывшим председателем Совета судей Виктором Момотовым. Как установило ведомство, задержанный — прямой совладелец отельной сети Marton стоимостью около 9 миллиардов рублей. Момотов, которому 64 года, возглавил Совет судей в 2016 году, а до этого его карьера была связана с Верховным судом, где он занимал должность секретаря пленума.