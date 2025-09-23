Генпрокуратура потребовала изъять 9 млрд рублей активов у главы Совета судей

Генеральная прокуратура России подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. Об этом сообщил источник ТАСС со ссылкой на документ ведомства.

«По итогам надзорных мероприятий установлено, что Момотов В. В. в период исполнения функций по отправлению правосудия указанные обязанности не соблюдал, запреты и ограничения игнорировал. Одновременно с этим осуществлял на территории Москвы, Краснодарского края, Ростовской, Воронежской, Волгоградской, Нижегородской, Калининградской областей незаконную предпринимательскую деятельность», — говорится в сообщении.

Генпрокуратура установила, что Момотов получил незаконную выгоду за счёт бюджета Краснодара, взыскав свыше 100 миллионов рублей. Задержанный фактически является совладельцем сети отелей Marton, общая стоимость которой оценивается примерно в 9 миллиардов рублей. Кроме того, Момотов не уплатил налоги на сумму более 500 миллионов рублей.

Расследование также показало, что высокопоставленный судья использовал полномочия для капитализации собственных активов и легализации новых проектов, возводимых с нарушением законодательства. Все 95 объектов недвижимости, подлежащих изъятию, были зарегистрированы на криминального авторитета из Краснодарского края. Генпрокуратура требует не только конфискации имущества, но и наложения обеспечительного ареста на все объекты.