21 сентября, 10:51

Экс-министра здравоохранения Архангельской области взяли под стражу

Александр Герштанский. Обложка © ТАСС / Максим Константинов

Бывший министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский заключён под стражу по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

«Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — заявили в ведомстве.

21 сентября Ломоносовский районный суд Архангельска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении экс-министра. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).

Александр Герштанский возглавлял областной Минздрав почти пять лет — с 16 ноября 2020 года. Информация о его задержании появилась практически сразу после ухода с должности. Параллельно Ломоносовский суд сообщил о выявленных фактах коррупции в системе здравоохранения региона, однако официальные источники не указывают имена фигурантов и не проводят публичной связи между этими событиями и делом Герштанского.

Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Владислав Логинов подал заявление об увольнении в городской совет. Логинов был арестован по делу о взятке в размере 180 миллионов рублей. Сам политик отказался признавать вину и заявил суду, что его оговорили. 58-летний Логинов вступил в должность мэра Красноярска в 2022 году, сменив на этом посту Сергея Ерёмина. В настоящее время временное исполнение обязанностей мэра города возложено на Алексея Шувалова.

Алиса Хуссаин
  • Новости
  • Мошенничество
  • Криминал
  • Архангельская область
