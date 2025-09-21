Экс-министра здравоохранения Архангельской области взяли под стражу
Александр Герштанский. Обложка © ТАСС / Максим Константинов
Бывший министр здравоохранения Архангельской области Александр Герштанский заключён под стражу по делу о злоупотреблениях должностными полномочиями. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
«Органами прокуратуры поддержано ходатайство следствия о заключении под стражу бывшего министра здравоохранения Архангельской области», — заявили в ведомстве.
21 сентября Ломоносовский районный суд Архангельска удовлетворил ходатайство следователя об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу сроком на 2 месяца в отношении экс-министра. Уголовное дело было возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями).
Александр Герштанский возглавлял областной Минздрав почти пять лет — с 16 ноября 2020 года. Информация о его задержании появилась практически сразу после ухода с должности. Параллельно Ломоносовский суд сообщил о выявленных фактах коррупции в системе здравоохранения региона, однако официальные источники не указывают имена фигурантов и не проводят публичной связи между этими событиями и делом Герштанского.
