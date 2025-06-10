Мэр Красноярска Логинов арестован по делу о взятке в 180 млн рублей

В Москве суд вынес решение об аресте мэра Красноярска Владислава Логинова, который подозревается в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. Об этом сообщает журналист Life.ru из зала Басманного суда, где избиралась мера пресечения чиновнику.

Логинов пробудет в СИЗО до 4 августа. Сам он отказался признавать свою вину и заявил судье, что его просто оговорили. Адвокат просил более мягкую меру пресечения, так как мэр воспитывает двух несовершеннолетних детей, однако суд ходатайство не удовлетворил.