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Регион
10 июня, 11:11

Мэр Красноярска Логинов арестован по делу о взятке в 180 млн рублей

Логинов в суде. Обложка © Life.ru

Логинов в суде. Обложка © Life.ru

В Москве суд вынес решение об аресте мэра Красноярска Владислава Логинова, который подозревается в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. Об этом сообщает журналист Life.ru из зала Басманного суда, где избиралась мера пресечения чиновнику.

Логинов в суде. Видео © Life.ru

Логинов пробудет в СИЗО до 4 августа. Сам он отказался признавать свою вину и заявил судье, что его просто оговорили. Адвокат просил более мягкую меру пресечения, так как мэр воспитывает двух несовершеннолетних детей, однако суд ходатайство не удовлетворил.

«Золотая баня», богатые жёны и 180 млн: Как пошла под откос карьера мэра Красноярска Владислава Логинова
«Золотая баня», богатые жёны и 180 млн: Как пошла под откос карьера мэра Красноярска Владислава Логинова

Напомним, Владислав Логинов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело против него возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, с 2018 по 2024 годы, занимая должности первого заместителя и мэра Красноярска, Логинов получил от гендиректора одной из фирм взятку в размере свыше 180 миллионов рублей, а также взял с бизнесмена обязательство построить ему шикарную баню на участке. Взамен чиновник пообещал помощь в получении госзаказа на ремонт дорог. Дело рассматривает Басманный суд Москвы.

Татьяна Миссуми
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