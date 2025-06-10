Мэр Красноярска Логинов арестован по делу о взятке в 180 млн рублей
Логинов в суде. Обложка © Life.ru
В Москве суд вынес решение об аресте мэра Красноярска Владислава Логинова, который подозревается в получении взятки в размере 180 миллионов рублей. Об этом сообщает журналист Life.ru из зала Басманного суда, где избиралась мера пресечения чиновнику.
Логинов в суде. Видео © Life.ru
Логинов пробудет в СИЗО до 4 августа. Сам он отказался признавать свою вину и заявил судье, что его просто оговорили. Адвокат просил более мягкую меру пресечения, так как мэр воспитывает двух несовершеннолетних детей, однако суд ходатайство не удовлетворил.
Напомним, Владислав Логинов был задержан по обвинению в получении взятки в особо крупном размере. Уголовное дело против него возбуждено по части 6 статьи 290 УК РФ. По данным следствия, с 2018 по 2024 годы, занимая должности первого заместителя и мэра Красноярска, Логинов получил от гендиректора одной из фирм взятку в размере свыше 180 миллионов рублей, а также взял с бизнесмена обязательство построить ему шикарную баню на участке. Взамен чиновник пообещал помощь в получении госзаказа на ремонт дорог. Дело рассматривает Басманный суд Москвы.