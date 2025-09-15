Обвиняемый в коррупции мэр Красноярска Логинов подал в отставку

Мэр Красноярска Владислав Логинов подал заявление об увольнении в городской совет. Об этом сообщил заместитель председателя горсовета Андрей Козиков. Градоначальник обвиняется в коррупции и находится под стражей.

«Да, заявление такое есть [об отставке Логинова] . Завтра на сессии будет рассмотрено», — сказал он в беседе с ТАСС .

Напомним, ранее мэра Красноярска Владислава Логинова арестовали по делу о взятке в 180 миллионов рублей. Сам он отказался признавать вину и заявил судье, что его просто оговорили. 58-летний Логинов вступил в должность мэра Красноярска в 2022 году. На этом посту он сменил Сергея Ерёмина. Сейчас временно исполняющим обязанности мэра города является Алексей Шувалов.