ВККС досрочно прекратила полномочия судьи ВС Виктора Момотова

Высшая квалификационная коллегия судей России досрочно прекратила полномочия судьи Верховного суда Виктора Момотова, который также занимал пост председателя Совета судей РФ. Соответствующее решение было опубликовано на официальном интернет-портале ВККС.

Как следует из сообщения на сайте коллегии, основанием для отставки стало письменное заявление самого Момотова. При этом ВККС указала, что прекращение полномочий произведено в связи с совершением поступка, порочащего честь и достоинство судьи, на основании соответствующего пункта закона «О статусе судей в Российской Федерации».

«ВККС прекратила полномочия Момотова В. В, судьи Верховного суда Российской Федерации, секретаря Пленума Верховного суда Российской Федерации в связи с письменным заявлением об отставке на основании подпункта 1 пункта 1 статьи 14 закона Российской Федерации «О статусе судей в Российской Федерации» (за совершение поступка, порочащего честь и достоинство судьи)», — сказано в сообщении на сайте ВККС.

Напомним, Генпрокуратура подала иск об изъятии в доход государства почти 100 объектов недвижимости, связанных с председателем Совета судей Виктором Момотовым. Как установило ведомство, задержанный — прямой совладелец отельной сети Marton стоимостью около 9 миллиардов рублей. Момотов, которому 64 года, возглавил Совет судей в 2016 году, а до этого его карьера была связана с Верховным судом, где он занимал должность секретаря пленума.