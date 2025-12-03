Плёнки Миндича
План Трампа
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
3 декабря, 16:09

Бастрыкин намерен возбудить уголовные дела против пяти судей из Ростова-на-Дону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /AMilkin

Обложка © Shutterstock / FOTODOM /AMilkin

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей прошение о согласии на возбуждение уголовных дел в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВККС.

Назначено внеочередное заседание на понедельник, 8 декабря. В повестке дня 8 вопросов, причем 5 из них относятся к представлениям, внесенным главой СКР.

На сайте ВККС опубликована повестка, согласно которой будет рассматриваться вопрос о согласии на возбуждение уголовного дела против судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Маслова Артура. Его подозревают в получении взяток (пункты «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ).

Бастрыкин также планирует инициировать уголовные дела в отношении Елены Коблевой, Олега Батальщикова, Эльмиры Пономаревой и Наталии Цмакаловой. В большинстве случаев подозрения связаны с коррупцией, а для некоторых фигурантов указано количество предполагаемых преступных эпизодов.

Госдума досрочно лишила депутатских полномочий Вороновского
Госдума досрочно лишила депутатских полномочий Вороновского

Ранее сообщалось, что бывший заместитель главы администрации Луганска Марина Воротникова приговорена к семи годам лишения свободы по коррупционному делу. Суд признал её виновной в получении взятки и назначил наказание в виде реального срока заключения в колонии общего режима. Также экс-чиновнице запрещено занимать государственные и муниципальные должности в течение восьми лет.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Юлия Сафиулина
  • Новости
  • СК РФ
  • Александр Бастрыкин
  • Коррупция
  • Криминал
  • Ростовская область
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar