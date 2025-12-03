Бастрыкин намерен возбудить уголовные дела против пяти судей из Ростова-на-Дону

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей прошение о согласии на возбуждение уголовных дел в отношении пяти бывших судей из Ростова-на-Дону. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте ВККС.

Назначено внеочередное заседание на понедельник, 8 декабря. В повестке дня 8 вопросов, причем 5 из них относятся к представлениям, внесенным главой СКР.

На сайте ВККС опубликована повестка, согласно которой будет рассматриваться вопрос о согласии на возбуждение уголовного дела против судьи Советского районного суда Ростова-на-Дону Маслова Артура. Его подозревают в получении взяток (пункты «а, в» части 5 статьи 290 УК РФ) и вынесении заведомо неправосудных решений (часть 1 статьи 305 УК РФ).

Бастрыкин также планирует инициировать уголовные дела в отношении Елены Коблевой, Олега Батальщикова, Эльмиры Пономаревой и Наталии Цмакаловой. В большинстве случаев подозрения связаны с коррупцией, а для некоторых фигурантов указано количество предполагаемых преступных эпизодов.

