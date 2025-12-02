Госдума досрочно лишила депутатских полномочий Вороновского
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский. Обложка © duma.gov.ru
Госдума приняла постановление о досрочном прекращении полномочий депутата Анатолия Вороновского («Единая Россия») по его письменному заявлению. Об этом говорится на официальном сайте нижней палаты парламента.
«Считать досрочно прекращёнными полномочия депутата Госдумы Вороновского Анатолия Владимировича, избранного по федеральному избирательному округу в составе федерального списка кандидатов в депутаты Государственной думы, выдвинутого всероссийской политической партией «Единая Россия», 13 ноября 2025 года на основании его письменного заявления о сложении депутатских полномочий», — говорится в документе.
Вороновский по собственному желанию сложил полномочия депутата Госдумы, куда он был избран по федеральному списку партии «Единая Россия» 13 ноября 2025 года. Соответствующее постановление было принято на пленарном заседании парламента, что официально завершило его участие в законодательной работе.
Напомним, что в конце октября в Госдуму направили обращение о лишении Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности. Он был заподозрен во взяточничестве, однако сам депутат себя коррупционером не считает. Нижняя палата в конце концов дала добро на уголовное дело. Известно, что та самая взятка могла составить ₽25 млн.
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