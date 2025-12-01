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Опубликовано 1 декабря 2025, 17:26

Лишённый неприкосновенности депутат Вороновский решил сложить с себя полномочия

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина/NEWS.ru

Депутат Государственной думы Анатолий Вороновский, ранее лишённый неприкосновенности, подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбу.

«Он попросил сложить полномочия, мы удовлетворим эту просьбу на комиссии и вынесем на палату», — рассказал Аршба.

Анатолий Вороновский, являющийся членом комитета по транспорту, ранее занимал пост заместителя главы администрации Краснодарского края. Его решение о сложении полномочий последовало после процедуры лишения депутатской неприкосновенности, что является беспрецедентным случаем в истории современной Государственной думы.

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В конце октября Вороновского решили лишить депутатской неприкосновенности по подозрению во взяточничестве. При этом сам он утверждает, что никаких взяток не брал, и всячески протестует против этого решения. Он даже демонстративно сдал свой загранпаспорт, показав, что не собирается скрываться от следствия.

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