Лишённый неприкосновенности депутат Вороновский решил сложить с себя полномочия

Депутат Государственной думы Анатолий Вороновский, ранее лишённый неприкосновенности, подал заявление о досрочном прекращении своих полномочий. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу думской комиссии по мандатным вопросам Отари Аршбу.

«Он попросил сложить полномочия, мы удовлетворим эту просьбу на комиссии и вынесем на палату», — рассказал Аршба.

Анатолий Вороновский, являющийся членом комитета по транспорту, ранее занимал пост заместителя главы администрации Краснодарского края. Его решение о сложении полномочий последовало после процедуры лишения депутатской неприкосновенности, что является беспрецедентным случаем в истории современной Государственной думы.