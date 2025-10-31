Россия и США
31 октября, 14:12

Генпрокурор Гуцан попросил ГД лишить неприкосновенности депутата Вороновского

Анатолий Вороновский (справа). Обложка © ТАСС / Сергей Булкин

Госдума РФ получила обращение от генпрокурора Александра Гуцана с требованием лишить неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия». Об этом сообщили в пресс-службе нижней палаты парламента.

«В соответствии с регламентом Государственной Думы документы для их предварительного рассмотрения направлены Председателем ГД Вячеславом Володиным в Комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, представляемых депутатами Государственной Думы, и мандатным вопросам», — сказано в тексте.

Вороновский входит в комитет по транспорту и развитию транспортной инфраструктуры. Сейчас ему 58 лет. Ранее он числился первым замруководителя департамента транспорта Краснодарского края, затем возглавил департамент. Позже Вороновский получил пост министра транспорта и дорожного хозяйства в том же регионе. В 2020 году он стал советником губернатора. Осенью 2021 года Вороновский получил мандат в ГД РФ.

Ранее сообщалось, что заместитель главы города Железногорска Роман Вычужанин задержан по уголовному делу о выводе государственных средств. Речь идёт о миллионах рублей, незаконно полученных чиновником из городского бюджета при заключении контрактов на уборку несанкционированных свалок вокруг Железногорска.

