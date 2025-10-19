Замглавы Железногорска Вычужанин задержан по делу о выводе бюджетных средств

Заместитель главы города Железногорска Роман Вычужанин был задержан правоохранительными органами в рамках расследования уголовного дела о выводе государственных средств. Об этом сообщил депутат Законодательного Собрания Красноярского края Алексей Кулеш в своём Telegram-канале.

По информации парламентария, чиновников подозревают в незаконном выводе нескольких миллионов рублей из городского бюджета при заключении контрактов на уборку несанкционированных свалок вокруг Железногорска. Расследование продолжается, и против других сотрудников местной администрации также могут быть выдвинуты обвинения.

Ранее сообщалось, что мэр Красноярска Владислав Логинов был арестован по подозрению в получении взятки в особо крупном размере — 180 миллионов рублей. Чиновник вину не признал, заявив в суде, что его оговорили. Ходатайство защиты об избрании более мягкой меры пресечения, ссылаясь на наличие у мэра двух несовершеннолетних детей, удовлетворено не было. Позже городской совет принял отставку Логинова.