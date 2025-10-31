Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
31 октября, 16:57

Депутат Вороновский заявил, что не в курсе о причинах лишения его неприкосновенности

Анатолий Вороновский. Обложка © Официальный сайт Госдумы РФ

Анатолий Вороновский. Обложка © Официальный сайт Госдумы РФ

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Анатолий Вороновский утверждает, что не осведомлён о конкретных основаниях для лишения его парламентской неприкосновенности. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чём дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить», — сказал Вороновский.

Парламентарий уточнил, что узнал об обращении генпрокурора Александра Гуцана из публикации на сайте Госдумы, и отметил отсутствие претензий к поданным им декларациям о доходах.

Жили королями, а сбежали как воры: У челябинских миллиардеров изъяли 63 квартиры в госказну
Жили королями, а сбежали как воры: У челябинских миллиардеров изъяли 63 квартиры в госказну

Напомним, генпрокурор России Александр Гуцан направил в Государственную думу обращение о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия». Председатель ГД в соответствии с регламентом передал документы на предварительное рассмотрение в профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам.

Больше новостей о расследованиях, происшествиях и судебных делах — читайте в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Госдума
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar