Депутат Вороновский заявил, что не в курсе о причинах лишения его неприкосновенности

Депутат Государственной Думы от «Единой России» Анатолий Вороновский утверждает, что не осведомлён о конкретных основаниях для лишения его парламентской неприкосновенности. Соответствующее заявление он сделал в интервью газете «Коммерсантъ».

«Виноватым себя ни в чем не чувствую, не осознаю и не понимаю, в чём дело. Возможно, в рамках какого-то из уголовных дел, которые сейчас расследуются на Кубани, меня хотят допросить», — сказал Вороновский.

Парламентарий уточнил, что узнал об обращении генпрокурора Александра Гуцана из публикации на сайте Госдумы, и отметил отсутствие претензий к поданным им декларациям о доходах.

Напомним, генпрокурор России Александр Гуцан направил в Государственную думу обращение о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия». Председатель ГД в соответствии с регламентом передал документы на предварительное рассмотрение в профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам.