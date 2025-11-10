Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
10 ноября, 13:07

Депутат Госдумы Вороновский подозревается во взяточничестве

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина / NEWS.ru

Депутат Государственной думы Анатолий Вороновский, который в ближайшие дни может быть лишён депутатской неприкосновенности, подозревается во взяточничестве. Об этом журналистам в кулуарах нижней палаты парламента рассказал председатель комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Отари Аршба рассказал о ситуации с Вороновским. Видео © Life.ru

«Для меня это просто стыд и позор очередной, но суть проблемы очень простая: наш коллега согласен сотрудничать и комиссия поддержала просьбу Генеральной прокуратуры и даёт согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела», — рассказал депутат и добавил, что Вороновского подозревают во взяточничестве.

Депутат Вороновский заявил, что не в курсе о причинах лишения его неприкосновенности
Депутат Вороновский заявил, что не в курсе о причинах лишения его неприкосновенности

Напомним, генпрокурор России Александр Гуцан направил в Государственную думу обращение о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия». Председатель ГД в соответствии с регламентом передал документы на предварительное рассмотрение в профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Комиссия дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Оксана Попова
  • Новости
  • Госдума
  • Только на Life
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar