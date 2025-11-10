Депутат Госдумы Вороновский подозревается во взяточничестве

Депутат Государственной думы Анатолий Вороновский, который в ближайшие дни может быть лишён депутатской неприкосновенности, подозревается во взяточничестве. Об этом журналистам в кулуарах нижней палаты парламента рассказал председатель комиссии по мандатным вопросам и вопросам депутатской этики Отари Аршба.

Отари Аршба рассказал о ситуации с Вороновским. Видео © Life.ru

«Для меня это просто стыд и позор очередной, но суть проблемы очень простая: наш коллега согласен сотрудничать и комиссия поддержала просьбу Генеральной прокуратуры и даёт согласие на снятие с него неприкосновенности и возбуждение уголовного дела», — рассказал депутат и добавил, что Вороновского подозревают во взяточничестве.

Напомним, генпрокурор России Александр Гуцан направил в Государственную думу обращение о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского от фракции «Единая Россия». Председатель ГД в соответствии с регламентом передал документы на предварительное рассмотрение в профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Комиссия дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности.