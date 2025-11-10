Комиссия дала согласие на лишение неприкосновенности депутата Анатолия Вороновского

Комиссия Государственной думы по мандатным вопросам в ходе заседания 10 ноября приняла решение даче согласия на лишение депутата Анатолия Вороновского неприкосновенности. Оно принято в связи с предоставлением генпрокурора Александра Гуцана, передаёт корреспондент Life.ru с места.

Анатолий Вороновский в Госдуме. Видео © Life.ru

Сегодня профильная комиссия рассмотрела данный вопрос и приняла решение о даче согласия на лишение неприкосновенности Вороновского. Окончательное решение будет принято на пленарном заседании Госдумы.

Официальное представление Гуцана, касающееся дачи согласия на снятие депутатского иммунитета с Анатолия Вороновского, было зарегистрировано в нижней палате парламента 31 октября. Председатель Госдумы Вячеслав Володин обеспечил своевременную передачу документации в профильную комиссию. Одновременно с этим, спикер поставил задачу перед депутатским корпусом — ознакомиться с запросом Генпрокурора. Председатель комиссии Отари Аршба ранее сообщал, что все сопутствующие материалы к этому моменту прошли стадию изучения.