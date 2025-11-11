Депутат Вороновский сдал свой загранпаспорт и отрицает взятку в ₽25 млн

Депутат Госдумы Анатолий Вороновский сдал загранпаспорт после лишения неприкосновенности. Информацию об этом опубликовал в своём телеграм-канале депутат от Краснодарского края Константин Затулин.

Как сообщил Затулин, Вороновский добровольно сдал документ, чтобы продемонстрировать отсутствие намерения скрываться от следствия. При этом подозреваемый в получении взятки депутат категорически не признаёт свою вину.

«Он (Вороновский) не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт», — сказано в публикации.

На заседании Госдумы Вороновский публично заявил о готовности сотрудничать со следственными органами, но подчеркнул, что будет добиваться полного оправдания и доказывать свою невиновность в инкриминируемом ему преступлении.