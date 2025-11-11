Депутат Вороновский сдал свой загранпаспорт и отрицает взятку в ₽25 млн
Обложка © Wikipedia / Пресс-служба Государственной думы России
Депутат Госдумы Анатолий Вороновский сдал загранпаспорт после лишения неприкосновенности. Информацию об этом опубликовал в своём телеграм-канале депутат от Краснодарского края Константин Затулин.
Как сообщил Затулин, Вороновский добровольно сдал документ, чтобы продемонстрировать отсутствие намерения скрываться от следствия. При этом подозреваемый в получении взятки депутат категорически не признаёт свою вину.
«Он (Вороновский) не намерен скрываться и уже сдал свой заграничный паспорт», — сказано в публикации.
На заседании Госдумы Вороновский публично заявил о готовности сотрудничать со следственными органами, но подчеркнул, что будет добиваться полного оправдания и доказывать свою невиновность в инкриминируемом ему преступлении.
Напомним, что в конце октября в Госдуму направили обращение о лишении Анатолия Вороновского депутатской неприкосновенности. Он был заподозрен во взяточничестве, однако сам депутат себя коррупционером не считает. Нижняя палата сегодня дала добро на уголовное дело. Известно, что та самая взятка могла составить ₽25 млн.
Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.