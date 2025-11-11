Россия и США
«Буревестник»
Специальная военная операция (СВО)

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
11 ноября, 09:51

Госдума лишила депутата Вороновского неприкосновенности и дала добро на уголовку

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Обложка © ТАСС / NEWS.ru / Наталья Шатохина

Госдума на пленарном заседании проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение было принято единогласно, сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Вороновский подозревается в получении взятки. Материалы для рассмотрения были внесены Генеральной прокуратурой. После снятия неприкосновенности следственные органы смогут продолжить процессуальные действия.

Депутат Вороновский заявил, что не в курсе о причинах лишения его неприкосновенности
Депутат Вороновский заявил, что не в курсе о причинах лишения его неприкосновенности

Напомним, в конце октября генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму обращение о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского. Председатель нижней палаты в соответствии с регламентом передал документы на предварительное рассмотрение в профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Комиссия дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

BannerImage
Андрей Бражников
  • Новости
  • Госдума
  • Мошенничество
  • Криминал
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar