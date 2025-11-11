Госдума лишила депутата Вороновского неприкосновенности и дала добро на уголовку

Госдума на пленарном заседании проголосовала за лишение депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского и дала согласие на возбуждение в отношении него уголовного дела. Решение было принято единогласно, сообщил журналист кремлёвского пула Александр Юнашев.

Вороновский подозревается в получении взятки. Материалы для рассмотрения были внесены Генеральной прокуратурой. После снятия неприкосновенности следственные органы смогут продолжить процессуальные действия.

Напомним, в конце октября генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму обращение о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского. Председатель нижней палаты в соответствии с регламентом передал документы на предварительное рассмотрение в профильную комиссию по вопросам контроля за достоверностью сведений о доходах и мандатным вопросам. Комиссия дала согласие на лишение Вороновского неприкосновенности.