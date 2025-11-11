Россия и США
11 ноября, 10:45

Лишённому неприкосновенности депутату Вороновскому вменяют взятку в ₽25 млн

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вороновский. Обложка © ТАСС / Наталья Шатохина

Депутат Госдумы РФ Анатолий Вороновский, ранее лишившийся неприкосновенности по запросу Генпрокуратуры, подозревается в получении взятки в размере 25 миллионов рублей. Предположительно, политик взял деньги у строительной компании из Дагомыса. Сейчас Вороновский даёт признательные показания и готов сотрудничать со следствием. Об этом в соцсети сообщил первый зампредседателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин.

«Представление о лишении его неприкосновенности было выдвинуто ГП РФ в связи с подозрениями на получении взятки в особо крупном размере (25 млн руб.) от руководителя дагомысской строительно-дорожной фирмы «Набсо». Эти сведения были представлены депутатам в выступлении нового генерального прокурора РФ Александра Гуцана и поддержаны комиссией ГД», — пояснил Затулин.

Напомним, в конце октября генпрокурор России Александр Гуцан направил в Госдуму обращение о лишении депутатской неприкосновенности Анатолия Вороновского. Политика заподозрили во взяточничестве, но сам он заявил, что не понимает, в чём его обвиняют. Нижняя палата сегодня дала добро на уголовное дело.

Всё о власти, выборах и работе государственных институтов — читайте в разделе «Политика России» на Life.ru.

