10 ноября, 14:09

Суд арестовал директора департамента Минпромторга по делу о взятке

Обложка © Суды общей юрисдикции города Москвы

Директора департамента Минпромторга России Михаила Кузнецова, обвиняемого в получении взятки в особо крупном размере, арестовали на два месяца. Об этом сообщает пресс-служба судов общей юрисдикции города Москвы.

Кузнецова заключили под стражу на два месяца. Видео © Суды общей юрисдикции города Москвы

Как уточняется, Кузнецову вменяется нарушение по ч. 6 ст. 290 УК РФ, предусматривающей ответственность за получение взятки в особо крупном размере. Максимальное наказание по этой статье — 15 лет тюрьмы.

Напомним, что Кузнецова задержали 7 ноября из-за должностного преступления. В рамках этого дела уже прошли обыски. Министерство взаимодействует со следствием и оказывает ему содействие.

    avatar