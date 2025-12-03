Экс-замглавы администрации Луганска приговорили к семи годам колонии за взятку
Марина Воротникова. Обложка © Telegram / Администрация города Луганска
Судебное заседание завершилось для бывшего заместителя главы администрации Луганска Марины Воротниковой арестом. Её признали виновной в коррупции и приговорили к семи годам лишения свободы, сообщается в Telegram-канале правительства ЛНР.
Кроме того, на ближайшие восемь лет экс-чиновнице закрыт путь к любым государственным должностям. Суд также постановил вернуть государству 810 тысяч рублей, которые она получила в качестве взятки от директора муниципального предприятия «Поколение города Луганска» за незаконную помощь. Директор предприятия, в свою очередь, уже выплатил свой штраф в 500 тысяч рублей.
