ВЭФ
Ситуация с бензином
Специальная военная операция

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации

Регион
Опубликовано 1 декабря 2025, 16:30

Экс-чиновник из Перми попался на второй взятке на СВО, куда сбежал после первой

Обложка © VK / Дмитрий Дробинин

Обложка © VK / Дмитрий Дробинин

Экс-глава района Перми Дмитрий Дробинин, отправившийся на СВО, чтобы избежать уголовного дела за взятку, вновь оказался под стражей. По данным Baza, он попытался дать 3 миллиона рублей сотруднику Минобороны для комиссования, но был задержан.

Ранее Дробинин, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки, заключил контракт с военным ведомством в марте 2025 года, что приостановило следствие. Однако уже к концу года он решил откупиться от службы, предложив крупную сумму за признание его негодным.

В результате экс-чиновник не только не избежал первого дела, но и получил новое обвинение. Суд отправил его в СИЗО до 27 января 2026 года, где он будет ожидать суда по обоим эпизодам.

Чиновник-взяточник из Перми заставил бизнесмена погасить его кредит за машину
Чиновник-взяточник из Перми заставил бизнесмена погасить его кредит за машину

Ранее Life.ru рассказывал, что заместителя начальника ГАИ Челябинска задержали за получение взятки от бизнесмена в виде десятков тонн асфальта. Общая сумма расходов составила не менее полумиллиона рублей. Впоследствии подполковник был уволен со службы.

Главные криминальные истории, громкие дела и расследования — в разделе «Криминал» на Life.ru.

BannerImage
Александра Мышляева
  • Новости
  • Специальная военная операция (СВО)
  • Криминал
  • Происшествия
    • Подписаться на LIFE
    Комментарий
    0
    avatar