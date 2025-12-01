Экс-чиновник из Перми попался на второй взятке на СВО, куда сбежал после первой

Экс-глава района Перми Дмитрий Дробинин, отправившийся на СВО, чтобы избежать уголовного дела за взятку, вновь оказался под стражей. По данным Baza, он попытался дать 3 миллиона рублей сотруднику Минобороны для комиссования, но был задержан.

Ранее Дробинин, обвиняемый в мошенничестве и получении взятки, заключил контракт с военным ведомством в марте 2025 года, что приостановило следствие. Однако уже к концу года он решил откупиться от службы, предложив крупную сумму за признание его негодным.

В результате экс-чиновник не только не избежал первого дела, но и получил новое обвинение. Суд отправил его в СИЗО до 27 января 2026 года, где он будет ожидать суда по обоим эпизодам.

Ранее Life.ru рассказывал, что заместителя начальника ГАИ Челябинска задержали за получение взятки от бизнесмена в виде десятков тонн асфальта. Общая сумма расходов составила не менее полумиллиона рублей. Впоследствии подполковник был уволен со службы.