Бастрыкин предложил расширить применение конфискации в делах о коррупции

Глава СК РФ Александр Бастрыкин внёс в Правительство России законопроект, который позволит арестовывать имущество лиц, замешанных в коррупционных преступлениях, и расширять практику конфискации. Об этом он сообщил в статье для РБК.

По его словам, проект предусматривает наложение ареста на активы, даже если они были переданы третьим лицам для скрытия или уклонения от возмещения ущерба, а также уточняет список преступлений, при которых возможна конфискация. Кроме того, выведение активов за границу остаётся частой практикой, но текущие законы не дают полноценного механизма для их поиска и возвращения.

Следственный комитет разрабатывает отдельный порядок ведения дел о розыске и возврате имущества, на которое может распространяться конфискация. В 2025 году по инициативе следователей арестовано имущество на сумму около 24,5 млрд рублей — на 25 % больше, чем в 2024 году. Фигуранты также добровольно передали государству деньги, ценности и активы на 4,7 млрд рублей после начала уголовного преследования.

Ранее Бастрыкин заявил, что скрывать незаконно нажитые средства становится бесполезно. По его словам, за рубежом хорошо осведомлены о происхождении таких капиталов и используют эту информацию в своих интересах, в то время как российские следственные органы постоянно расширяют инструменты борьбы с коррупцией.