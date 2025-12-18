Потерявшая двух сыновей на СВО сибирячка записала видеообращение к Путину
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Жительница села Бражное Красноярского края Любовь Смарыгина, у которой два сына погибли в зоне специальной военной операции, записала видеообращение к президенту России Владимиру Путину из-за тарифов на коммунальные услуги. Об этом сообщает издание Ngs24.ru.
Женщина с пенсией в 15 тысяч рублей получила счёт за воду и отопление на 16 тысяч, куда не входили ещё свет и вывоз мусора. Журналисты выяснили, что некоторые односельчане поехали в Москву для личного обращения, а в этом году квитанции в их селе доходили до 100 тысяч рублей на человека.
«Прошу, чтобы вы разобрались и помогли нам, как нам жить дальше», — сказала женщина, обращаясь к главе государства.
Как рассказал местный житель, односельчане, отправившиеся в Москву, смогли передать свои обращения в администрацию президента, Генеральную прокуратуру и Следственный комитет России. По его словам, ранее в столице о проблеме не знали, и представленные жителями платёжные документы вызывали у чиновников искреннее удивление.
Напомним, что в пятницу, 19 декабря 2025 года состоится ежегодная большая пресс-конференция и прямая линия президента России Владимира Путина в комбинированном формате состоятся. На объединённую программу «Итоги года с Владимиром Путиным» поступило более 1,6 миллиона обращений: зафиксировано 327 тысяч вопросов через платформу MAX, 702 тысячи звонков на горячую линию и ещё 262 тысячи SMS-сообщений.
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