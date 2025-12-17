В Госдуме предложили ограничить расходы россиян на жильё и услуги ЖКХ

В России предложили закрепить на уровне закона предельную долю расходов граждан на оплату жилья и коммунальных услуг — не более 10% совокупного дохода семьи. Если платежи за ЖКХ превышают этот порог, разницу предлагается компенсировать за счёт средств федерального бюджета через межбюджетные трансферты регионам. Соответствующий законопроект подготовила к внесению в Госдуму фракция ЛДПР во главе с Леонидом Слуцким.

Политик в беседе с газетой «Известия» пояснил, что на фоне постоянного роста тарифов ЖКХ оплаченная «коммуналка» скоро станет признаком роскоши. По его словам, многие семьи, особенно в регионах, каждый месяц выбирают, от чего отказаться ради счёта за свет и воду, жертвуя продуктами, лекарствами и досугом. Слуцкий подчеркнул, что зарплаты и пенсии не успевают за индексацией тарифов, а долг населения за коммунальные услуги уже превысил 1,2 трлн рублей и продолжает расти.

Сейчас федеральный стандарт предполагает право на субсидии только в том случае, если семья тратит на ЖКХ не менее 22% дохода. В отдельных регионах этот порог уже снижен: в Якутии — до 15%, в Санкт-Петербурге — до 14%, в Москве — до 10%. Однако Слуцкий считает такую ситуацию несправедливой и дискриминирующей жителей остальных субъектов, поэтому ЛДПР предлагает сделать планку 10% единой для всей страны, а всё сверх этого оплачивать за счёт государства.

А ранее в Госдуме раскрыли, до какого дня можно оплатить декабрьскую «коммуналку» без пеней. По словам депутата Александра Якубовского, в январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому включается правило переноса на ближайший следующий рабочий день.