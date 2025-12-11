В Госдуме раскрыли, до какого дня можно оплатить декабрьскую «коммуналку» без пеней

Порядок и сроки оплаты коммунальных услуг закреплены в Постановлении правительства РФ №354: по общему правилу, платить за «коммуналку» нужно до 10-го числа месяца, следующего за расчётным периодом. Об этом напомнил член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский, комментируя ситуацию с платежами за декабрь.​

Парламентарий в беседе с RT уточнил, что в январе 2026 года 10-е число приходится на субботу, поэтому включается правило переноса на ближайший следующий рабочий день. В результате крайний срок оплаты декабрьских квитанций смещается на понедельник, 12 января 2026 года.​

По словам парламентария, до 12 января включительно граждане могут оплачивать декабрьские услуги ЖКХ без риска начисления пеней — просрочка начнётся только после этой даты. С 1 марта 2026 года, напомнил он, в силу вступят новые правила: крайний срок оплаты коммуналки будет перенесен с 10-го на 15-е число каждого месяца.

А ранее Life.ru писал, что в декабре россиянам придут две квитанции за коммунальные услуги. Такой график введён, чтобы все успели рассчитаться до Нового года: сначала придёт платёжка за ноябрь, а затем — за декабрь.