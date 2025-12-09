Путин заявил, что тарифы ЖКХ должны расти умеренно и не «взлетать до небес»

Повышение тарифов в сфере жилищно-коммунального хозяйства неизбежно из-за инфляции, однако оно не должно быть чрезмерным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по развитию гражданского общества и правам человека.

Глава государства подчеркнул, что рост платежей должен происходить «в меру» и не приобретать стихийный характер.

«Ни в коем случае нельзя допустить, чтобы со ссылкой на инфляцию цены и тарифы взлетали до небес», — отметил он. Путин добавил, что контроль за тарифами должны обеспечивать Федеральная антимонопольная служба и региональные комиссии.

Тарифы ЖКХ в России регулируются государством и ежегодно индексируются, как правило, с 1 июля. Размер индексации зависит от региона и экономической ситуации. В 2023–2024 годах власти неоднократно заявляли о необходимости сдерживать рост платежей для населения, особенно на фоне ускорения инфляции и увеличения затрат коммунальных предприятий.

ФАС регулярно проверяет обоснованность тарифных решений, а в регионах действуют предельные индексы, превышение которых допускается только по согласованию с федеральными органами власти. В последние месяцы тема роста платежей обсуждается чаще, поскольку в ряде субъектов РФ жители сообщали о резком увеличении начислений.