Тарифы ЖКХ в 2026 году: два повышения, НДС и региональные различия Оглавление Почему два повышения, а не одно Тарифы ЖКХ с 1 января 2026: +1,7% для всех Основной рост с 1 октября: от 8% до 22% Может ли регион не повышать тарифы Правительство утвердило два повышения тарифов ЖКХ в 2026 году: +1,7% с января и до +19,7% с октября. Почему так и сколько заплатят в Москве и регионах? Читайте подробнее в материале Life.ru. 27 ноября, 12:58

Почему два повышения, а не одно

В следующем году россиянам придётся в очередной раз столкнуться с повышением тарифов на жильё. Согласно распоряжению Правительства РФ от 25.11.2025 №3413-р, в 2026 году тарифы на коммунальные услуги будут повышены дважды: с 1 января и с 1 октября, но на разных основаниях. Такой механизм позволяет разделить влияние налоговой нагрузки и региональных потребностей. Первый рост связан с увеличением НДС, второй — с обновлением предельных индексов по субъектам.

Тарифы ЖКХ с 1 января 2026: +1,7% для всех

С 1 января 2026 года стартует первое повышение тарифов ЖКХ. Индексация составит 1,7% и будет единой для всех регионов. Это связано с увеличением ставки НДС до 22%, что влияет на стоимость коммунальных услуг и требует корректировки базовых тарифов.

Основной рост с 1 октября: от 8% до 22%

Основной рост тарифов произойдёт с 1 октября 2026 года. Рост платы будет отличаться в зависимости от каждого региона. Топ-10 регионов по росту тарифов:

Ставропольский край — 22,0 Республика Дагестан — 19,7 Тамбовская область — 17,5 Тюменская область — 17,2 Республика Северная Осетия – Алания — 16,3 Москва — 15,0 Санкт‑Петербург — 14,6 Московская область — 12,8 Ленинградская область — 9,2 Хабаровский край / Чукотский автономный округ — 8,0 (минимальное значение).

Разброс роста тарифов эксперты объясняют несколькими факторами, среди которых низкая база (долгие годы тарифы в конкретном регионе росли медленнее, чем в целом по стране) и износ сетей.

Может ли регион не повышать тарифы

Указанные проценты — это максимальные (предельные) индексы роста, которые регионы не могут превысить. Фактическое повышение может быть ниже — в зависимости от решений региональных властей.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) установила для каждого региона предельный индекс, выше которого поднимать тарифы нельзя. Ведомство будет контролировать, чтобы эти лимиты не нарушались. В ФАС также напомнили, что для льготных категорий граждан действуют субсидии на оплату ЖКУ. Если в квитанциях обнаружатся ошибки, следует жаловаться в государственную жилищную инспекцию.

В ведомстве подчёркивают, что индексация тарифов нужна для стабильной работы ЖКХ. Полученные средства позволят поддерживать качество услуг для населения и обновлять коммунальную инфраструктуру.

