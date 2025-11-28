Многие переплачивают по незнанию: 5 способов законно экономить на ЖКХ

Оказывается, некоторые россияне переплачивают за коммунальные услуги. Но существуют законные, но не всегда очевидные методы снижения этих расходов. О них Life.ru рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Установите счётчики

Начать стоит с приборов учёта. Многие до сих пор платят по нормативам, а это зачастую дороже, чем по факту потребления, говорит эксперт. Федеральный закон № 261-ФЗ и Жилищный кодекс указывают на приоритет использования счётчиков. Если установить такие приборы на воду, тепло и электричество, цифры в квитанции, скорее всего, станут приятнее. Главное — не забывать вовремя передавать показания.

Требуйте перерасчёт на время поездок и отпусков

Если вы уезжаете на дачу, в командировку или отпуск дольше, чем на пять дней, вам, возможно, положен перерасчёт. Это касается тех услуг, где оплата идёт не по счётчику, а по количеству прописанных людей. Постановление Правительства № 354 позволяет подать заявление в управляющую организацию. К обращению необходимо приложить документы, подтверждающие отъезд. Например, билеты на поезд.

Ищите ошибки в квитанциях

В квитанциях порой встречаются ошибки или лишние услуги, говорит Бондарь. Жилищный кодекс даёт жильцам право требовать полной расшифровки начислений. Если сумма кажется подозрительной, лучше задать вопрос и попросить обоснование тарифов. Иногда выясняется, что применялся неверный коэффициент или включена плата за работы, которые не проводились.

Проверяйте суммы за общедомовые нужды

Мы платим за свет в подъезде и воду для мытья полов. Если эти суммы слишком велики, есть вероятность, что в доме неисправны сети или кто-то незаконно к ним подключился, предупреждает эксперт. Жильцы могут инициировать проверку и сверку показаний общедомового прибора учёта, опираясь на нормы Постановления № 354. Для этого необходимо направить обращение в УК. Такая проверка в случае выявления нарушения, вероятно, снизит ежемесячный платёж для всех квартир.

Не забывайте о поддержке от государства

Многие семьи могут даже не пробовать оформить субсидию, считая процедуру слишком запутанной. Однако, если расходы на жильё занимают существенную долю в доходах, можно компенсировать часть трат. Имеет смысл проверить свои права через соцзащиту или МФЦ.