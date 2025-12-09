Путин в Индии
9 декабря, 08:25

В декабре россиянам придут две квитанции за коммунальные услуги

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / NataVilman

В декабре 2025 года россияне получат две квитанции за коммунальные услуги вместо одной. Такой график введён, чтобы все успели рассчитаться до Нового года: сначала придёт платёжка за ноябрь, а затем — за декабрь.

Ключевые сроки для первой квитанции (за ноябрь) зависят от способа оплаты: в отделении банка — до 1 декабря, через почту — до 10 декабря, через личный кабинет поставщика услуг — до 15 декабря, уточняют коллеги из интернет-издания Regions.ru. Также важно передать показания счётчиков воды с 1 по 13 декабря.

Вторую квитанцию (за декабрь) рекомендуется оплатить до 25 декабря включительно. Это позволит аккуратно завершить все финансовые расчёты до наступления праздников.

Ранее юрист по вопросам ЖКХ пояснил, что жители России вправе исключить из квитанций отдельные пункты, такие как оплата за шлагбаумы, домофоны и страхование, если они указаны как отдельные статьи расходов. По его словам, перечень обязательных услуг закреплён в Жилищном кодексе и уже включён в общую статью о содержании и ремонте дома.

