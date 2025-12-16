Прямая линия 2025
16 декабря, 02:50

В Госдуме назвали тех, кто сможет получить перерасчёт за ЖКХ в Новый год

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / O'SHI

Граждане России вправе получить перерасчёт за коммунальные услуги, если их жильё остаётся пустым более пяти дней. Такое правило действует в период отпусков и праздничных поездок. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на члена комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александра Якубовского.

По словам парламентария, перерасчёт можно получить лишь за услуги, рассчитываемые по нормативу без приборов учёта: холодную и горячую воду, водоотведение и газ. На отопление он не распространяется.

Для оформления перерасчёта следует заранее уведомить управляющую компанию или ресурсоснабжающую организацию. В случаях, когда предупреждение невозможно, допускается предоставление подтверждающих документов после возвращения: билетов, отметок о проживании в гостинице или командировочных удостоверений.

Кроме того, корректировка доступна и жителям коммунальных квартир: правила те же, но необходимо подтверждение отсутствия. Компании обязаны провести перерасчёт в течение пяти рабочих дней. При отказе закон предусматривает возможность обращения в госжилинспекцию или суд.

А ранее жители значительной части Ростова-на-Дону остались без отопления. Причиной отключения стала внештатная ситуация на ТЭЦ-2, где специалисты обнаружили дефект внутристанционного трубопровода. Без отопления остались 1 375 домов и социальных объектов.

Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.

