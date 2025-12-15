Часть Ростова-на-Дону осталась без отопления в мороз из-за аварии на ТЭЦ

Жители значительной части Ростова-на-Дону остались без отопления утром 15 декабря. Причиной отключения стала внештатная ситуация на ТЭЦ-2, где специалисты обнаружили дефект внутристанционного трубопровода. Ростовские тепловые сети сообщают, что в настоящее время ведутся работы по устранению неисправности.

«Оперативно принимаются все необходимые меры для восстановления нормативных параметров теплоснабжения», — говорится в сообщении организации.

Из-за аварии на Ростовской ТЭЦ-2, которая обеспечивает теплом Железнодорожный, Советский, Кировский и Октябрьский районы города, без отопления остались 1 375 домов и социальных объектов. По словам министра ЖКХ Ростовской области Антонины Пшеничной, ремонтные работы планируется завершить к концу дня, после чего теплоснабжение будет полностью восстановлено.

Прокуратура Ростовской области начала проверку по факту массового отключения и контролирует восстановление прав граждан и сроки подачи тепла.

Ранее Life.ru писал, что россияне имеют право потребовать перерасчёт за плохое отопление, когда в квартирах или подъездах температура воздуха опускается ниже установленной нормы. Парламентарий уточнил, что обязательным условием для получения перерасчёта является официальная фиксация отклонения температурного режима от установленных нормативов.