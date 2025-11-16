В Госдуме напомнили о праве россиян потребовать перерасчёт за плохое отопление

Жильцы имеют право требовать пересчёта платежей за отопление в случаях, когда в квартирах или подъездах температура воздуха опускается ниже установленной нормы. Такое разъяснение в беседе с корреспондентом ТАСС предоставил первый заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Парламентарий уточнил, что обязательным условием для получения перерасчёта является официальная фиксация отклонения температурного режима от установленных нормативов.

«Если температура не соответствует, есть норма перерасчёта, она достаточно существенна, когда мы рассчитываем за каждый час», — подчеркнул депутат.

Чиновник добавил, что в жилых помещениях температура воздуха не должна опускаться ниже 18 градусов, а в подъездах многоквартирных домов — ниже 16 градусов. Также он напомнил, что нормативные сроки устранения неисправностей в системе отопления составляют в среднем одни сутки, а в особо сложных случаях могут достигать семи дней.

Напомним, с 6 ноября в России ввели штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Согласно закону, юридические лица могут получить взыскание до 40 тысяч рублей за несвоевременное устранение неполадок. Руководители муниципалитетов и владельцы тепловых объектов подлежат штрафам от 5 до 10 тысяч рублей при задержке.