Жители Байкальска уже 3 дня замерзают при 17 градусах, пока мэр готовится к юбилею в Москве

В Байкальске почти 4000 человек остались без отопления и горячей воды из-за аварии на трубопроводе. Прорыв привёл к отключению систем жизнеобеспечения в 161 многоквартирном доме и двух социально значимых объектах. Без тепла с 11 ноября остаются 3948 жителей, включая 1477 детей, сообщает Babr Mash.

Изначально работы по устранению аварии вела бригада из шести человек и обещала завершить ремонт 11 ноября к 20:00. В это время мэр города Василий Темгеневский, предположительно, занимался подготовкой к празднованию своего юбилея в одном из московских ресторанов. Он решил провести торжество в заведении с мишленовским рейтингом, где предполагаемый депозит на гостя составляет 10 тысяч рублей.

Мэр Байкальска Василий Темгеневский. Фото © Telegram / Василий Темгеневский

Это уже не первый случай, когда жители Байкальска сталкиваются с проблемами теплоснабжения. Горожане, проживающие в микрорайонах Южный и Красный Ключ, а также пациенты профилактория и медсанчасти, жалуются на холод в квартирах. По словам мэра, причиной вторых работ уже 12 ноября стала замена компенсатора.

Местные жители сообщают, что батареи завоздушило ещё 11 числа, а дозвониться до аварийных служб не удалось. Даже после того, как, по отчётам мэра, ремонтные работы были завершены и горячая вода пущена по трубам, жители микрорайона Южный предоставили фотографии комнатных термометров, показывающих температуру не выше 17 градусов.

Комнатные термометры в Байкальске. Фото © Telegram / Babr Mash

Комментарии под постами мэра Байкальска Василия Темгеневского. Фото © Telegram / Василий Темгеневский

На фоне продолжающегося холода и проблем с отоплением, жители Байкальска пишут жалобы в Telegram-канал главы города, которые перемешиваются с поздравлениями по случаю его дня рождения. В ответ – тишина. Окоченевшие люди, не зная, куда ещё обратиться, просят вмешательства прокуратуры. В итоге ведомство начало проверку по факту ситуации в Байкальске. Главе и директору ресурсоснабжающей организации уже вынесены представления.

Ранее в городе Коркино Челябинской области было оперативно восстановлено водоснабжение, прерванное ранее из-за затопления насосной станции. Энергетики незамедлительно обесточили пострадавший объект, после чего сотрудники Водоканала приступили к ликвидации аварии. Подача воды в систему полностью восстановлена.