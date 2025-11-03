Россия и США
3 ноября, 20:55

В РФ введут новые штрафы за нарушения при подготовке к отопительному сезону

Обложка © Shutterstock / FOTODOM / Oleksandr Yuhlichek

С 6 ноября в России будут штрафовать за нарушения при подготовке к отопительному сезону. Меры направлены на повышение ответственности организаций и должностных лиц, отвечающих за работу ЖКХ. Об этом РИА «Новости» рассказал заместитель председателя думского комитета по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

Согласно закону, юридические лица могут получить взыскание до 40 тысяч рублей за несвоевременное устранение неполадок. Руководители муниципалитетов и владельцы тепловых объектов подлежат штрафам от 5 до 10 тысяч рублей при задержке.

Кроме того, ожидается, что будут привлекать виновных за игнорирование выявленных ранее дефектов отопительной системы. Парламентарий отметил, что ежегодно жители жалуются на перебои с отоплением и несвоевременную подачу тепла.

А ранее общественник рассказал Life.ru, какие отходы можно выбрасывать в унитаз. Влажные салфетки, вопреки заверениям производителей, не разлагаются в воде и создают огромные засоры в канализационных системах. Помимо салфеток, в канализацию нельзя выбрасывать и другие предметы гигиены: ватные диски, палочки или подгузники.

