Тапочки, коляски, самокаты: что запрещено хранить в подъезде под угрозой штрафа

Жильцам многоквартирных домов могут грозить штрафы за хранение личных вещей в местах общего пользования — в тамбурах и подъездных коридорах. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Коляски, самокаты, велосипеды и даже оставленная у двери обувь считаются нарушением правил пожарной безопасности, поскольку мешают эвакуации и могут способствовать распространению огня.

«За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП — штраф от 5 до 15 тысяч рублей для физлиц», — напомнил Колунов TACC.

Он отметил, что при нарушениях следует обращаться в управляющую компанию: она выдаст предписание, а если его не выполнят — подключатся жилинспекция, МВД и МЧС.