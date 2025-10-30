Тапочки, коляски, самокаты: что запрещено хранить в подъезде под угрозой штрафа
Россиянам напомнили о штрафах до 15 тысяч рублей за обувь и коляски в подъезде
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Жильцам многоквартирных домов могут грозить штрафы за хранение личных вещей в местах общего пользования — в тамбурах и подъездных коридорах. Об этом сообщил зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов. Коляски, самокаты, велосипеды и даже оставленная у двери обувь считаются нарушением правил пожарной безопасности, поскольку мешают эвакуации и могут способствовать распространению огня.
«За это грозит ответственность по статье 20.4 КоАП — штраф от 5 до 15 тысяч рублей для физлиц», — напомнил Колунов TACC.
Он отметил, что при нарушениях следует обращаться в управляющую компанию: она выдаст предписание, а если его не выполнят — подключатся жилинспекция, МВД и МЧС.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.