Россиян предупредили о штрафах до 200 тысяч рублей за «самозахват» парковки во дворе

В России запрещено огораживать для своего автомобиля индивидуальное место под парковку во дворе многоэтажного дома, нарушителю грозит штраф до 200 тысяч рублей. Об этом рассказал зампред комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Сергей Колунов.

«За самостоятельное ограждение парковочного места может грозить ответственность по статье 7.1 КоАП РФ («Самовольное занятие земельного участка«). Если кадастровая стоимость участка не определена, то штраф физлицам составит от 5 тысяч до 10 тысяч рублей, должностным лицам — от 20 тысяч до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 тысяч до 200 тысяч рублей», — пояснил он ТАCС.

Если же кадастровая стоимость определена, то штраф составит от 1% до 1,5% от цены участка, но не менее 5 тысяч рублей, напомнил депутат. Колунов добавил, что дом и весь участок вокруг — это общая собственность жильцов и нельзя это положение закона трактовать как возможность огораживать себе индивидуальный участок под машину, так как все решения жильцы должны принимать сообща. В противном случае нарушение будет трактоваться как самозахват земли.

При этом жильцы вправе на общем собрании согласовать возможность выделения отдельных парковочных мест. Если согласие большинства будет получено, то с ним по поводу установки ограждения нужно будет обратиться в территориальный орган власти. Колунов отметил, что в любом случае наказать соседа за парковку на чьём-то огороженном месте не получится, поэтому все споры придётся решать полюбовно.

Те же правила касаются и установки шлагбаумов во дворах, для этого потребуется проведение общего собрания жильцов и их согласие. Закон запрещает любым образом ущемлять права «чужих» автомобилей во дворах, например, перегораживать им выезд, напомнил парламентарий.