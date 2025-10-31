Россиян научат пользоваться туалетом после жалоб глав Подмосковья и Казани

В России утверждены нормативы, где указано, какие отходы можно выбрасывать в унитаз. Влажные салфетки, вопреки заверениям производителей, не разлагаются в воде и создают огромные засоры в канализационных системах. Об этом рассказал Life.ru общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь, комментируя идею губернатора Подмосковья Андрея Воробьёва дополнительно маркировать такие салфетки, чтобы убедить россиян выбрасывать их только в мусорное ведро.

Существуют официальные правила и нормы эксплуатации жилищного фонда, которые описаны в Постановлении Госстроя РФ № 170. Канализационная система рассчитана только на отходы жизнедеятельности и туалетную бумагу. Причём бумага должна быть качественной и быстро распадаться в воде. Всё остальное может вызвать засор. Дмитрий Бондарь Общественный деятель, эксперт по ЖКХ

Главным источником неприятностей, по мнению эксперта, являются влажные салфетки. Даже если на упаковке написано, что их можно смывать, они сделаны из нетканых материалов, которые не успевают раствориться и, попадая в трубы, сбиваются в плотные комки, похожие на канаты. Такие комки могут выводить из строя насосы на станциях.

Помимо салфеток, в канализацию нельзя выбрасывать и другие предметы гигиены: ватные диски, палочки или подгузники, напомнил Бондарь. Также опасен кошачий наполнитель, который в воде разбухнет и затвердеет, создав пробку. Остатки еды, особенно жирные, при остывании могут оставаться на стенках труб, постепенно сужая их просвет, добавил специалист.

«Нарушение этих простых рекомендаций приведёт к неприятным последствиям. Засор может случиться прямо в вашей квартире или затопить соседей снизу. Когда так поступают многие, случаются аварии уже на городских сетях. Это требует дорогого ремонта и может оставить без водоотведения целый район», — сказал собеседник Life.ru.

Поэтому предложение о новой маркировке салфеток — это, возможно, попытка донести информацию до людей, подчеркнул Бондарь. Для всего, что не растворяется в воде, рядом с унитазом должно стоять мусорное ведро, отметил он.

Напомним, Московская область предложила ввести дополнительную маркировку для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Губернатор Андрей Воробьёв направил соответствующее письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову. В документе отмечается, что на отдельных очистных сооружениях региона ежедневно собирается до 20 тонн мусора, из которых до 80% — средства личной гигиены и пищевые отходы. По мнению Воробьёва, маркировка «поможет повысить информированность людей и снизить нагрузку на коммунальную систему».

А ранее мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал горожан за неправильное использование канализационной системы, приводящее к тысячам засоров. Чиновник подчеркнул необходимость организации просветительской работы.