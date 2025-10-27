«Cпускают что ни попадя»: Мэр Казани обвинил горожан в неумении пользоваться унитазами

Мэр Казани Ильсур Метшин раскритиковал горожан за неправильное использование канализационной системы, приводящее к тысячам засоров. О проблеме градоначальник сообщил в ходе рабочего совещания в мэрии, посвящённого вопросам городского хозяйства.

По словам гендиректора МУП «Водоканал» Рустама Абдулхакова, за девять месяцев сотрудники предприятия устранили более 13 тысяч засоров, вызванных выбрасыванием в канализацию предметов личной гигиены и салфеток. Он уточнил, что это составляет в среднем 50 случаев ежедневно, что свидетельствует о систематическом нарушении правил эксплуатации. Дополнительно он сообщил о 898 авариях на сетях водоснабжения и 126 авариях на сетях водоотведения, произошедших за три квартала.

«50 засоров в день — это результат безответственности жителей. В прямом смысле в унитаз спускают что ни попадя. Научились пользоваться смартфонами, советуются с искусственным интеллектом каждую минуту, а с унитазом... к сожалению, проблема», — сказал Метшин.

Общий износ сетей водоснабжения и водоотведения превышает 70%. Коммунальные службы ежедневно сталкиваются с последствиями неправильной эксплуатации канализационной системы. Метшин подчеркнул необходимость организации просветительской работы. Представитель предприятия поддержал эту идею.

Ранее в России предложили ввести штрафы для жильцов, которые смывают в унитаз посторонние предметы, и тем самым засоряют канализацию. В настоящее время всю ответственность за устранение аварий несут управляющие компании.