Затхлость, вонь и комары: Жители дома в Москве умоляют спасти их из коммунального ада

Дому на улице Расковой, 23а в 2030-м исполнится сто лет — фасад и крыша после капитального ремонта выглядят отлично, а двор радует жителей. Но этим летом уют испортило неожиданное бедствие: в подвале первого подъезда столичного дома случился засор и подтопление, и с тех пор жильцы живут в осаде насекомых и грызунов. Об этом сообщает РИАМО со ссылкой на живущих в доме.

Жители дома в Москве негодуют из-за комаров и затхлости. Видео © РИАМО

Весной суд подтвердил — подвал является общедомовой собственностью, правление требовало у ГБУ «Жилищник» освободить помещение. Прошло полгода, а имущество учреждения остаётся внизу вместе со стоячей водой. Коммунальщики перекладывают ответственность друг на друга.

Ночью уже около полутора месяцев прилетают целые полчища крошечных комаров, появился затхлый запах и постоянная сырость. По словам местных, эти насекомые не похожи на привычных лесных — их почти не слышно, но они жалят массово.

«Из-за укусов комаров у соседки началась аллергическая реакция. Невозможно представить, какие это звери. Это не те лесные комары, к которым мы привыкли. Эти мелкие, их почти не слышно, и они очень сильно и много кусают», — сказала жительница дома.

