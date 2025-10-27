Профессор рассказал, опасен ли для экологии космический мусор, пролетевший над Москвой

Яркий след в небе над Москвой и Подмосковьем, зафиксированный 27 октября, скорее всего, был вызван падением космического мусора. Об этом «Постньюс» сообщил профессор Уральского федерального университета Виктор Гроховский.

Специалист подчеркнул, что космический мусор, как правило, не представляет угрозы для населения. Он либо падает в океан, либо полностью сгорает в атмосфере. Профессор отметил, что точная природа наблюдаемого явления над Москвой пока не установлена, но оно не должно вызывать опасений за экологическую обстановку.

Кроме того, Гроховский исключил возможность падения метеорита, аргументируя это нехарактерной для них низкой скоростью и зеленым свечением.

Ранее сообщалось, что ночью в небе над столицей заметили неизвестный светящийся объект. По словам экспертов, вероятно, сгорел метеорит или космический мусор.