20 тонн мусора в день: Влажные салфетки требуют маркировать
Маркировка на влажных салфетках может стать обязательной в Московской области
Обложка © Life.ru / ChatGPT
Московская область предложила ввести дополнительную маркировку для влажных салфеток и влажной туалетной бумаги. Губернатор Андрей Воробьёв направил соответствующее письмо министру промышленности и торговли Антону Алиханову, сообщает «Коммерсантъ».
Инициатива касается продукции из синтетических материалов, которые не растворяются в воде и вызывают засоры в системах водоотведения. В письме отмечается, что на отдельных очистных сооружениях региона ежедневно собирается до 20 тонн мусора, из которых до 80% — средства личной гигиены и пищевые отходы.
По мнению Воробьёва, маркировка «поможет повысить информированность людей и снизить нагрузку на коммунальную систему». Минпромторг пока не дал комментариев.
Главные события и истории о том, чем живёт страна, — в разделе «Общество» на Life.ru.