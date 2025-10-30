20 тонн мусора в день: Влажные салфетки требуют маркировать

Инициатива касается продукции из синтетических материалов, которые не растворяются в воде и вызывают засоры в системах водоотведения. В письме отмечается, что на отдельных очистных сооружениях региона ежедневно собирается до 20 тонн мусора, из которых до 80% — средства личной гигиены и пищевые отходы.