18 октября, 14:44

Минпромторг прорабатывает отсрочку новых правил по утильсбору

Обложка © freepik / standret

Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность полной отсрочки вступления в силу новых правил расчёта утильсбора на легковые автомобили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минпромторге опровергли информацию о частичной отсрочке только для некоторых категорий автовладельцев, подчеркнув, что работа ведется в соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова. Отмечается, что предлагаемые изменения не затронут импортеров, которые уже оплатили утильсбор до вступления новых норм в силу.

«Прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещённого на портале regulation.gov.ru в сентябре», — уточнили в министерстве.

Напомним, что изначально планировалось значительное увеличение утилизационного сбора с 1 ноября 2025 года, однако сроки были пересмотрены. После поручения первого вице-премьера Дениса Мантурова министр промышленности и торговли Антон Алиханов сообщил о многочисленных обращениях граждан и предпринимателей по этому вопросу. Минпромторг объявил о рассмотрении возможности переноса срока введения повышенного сбора на 1 декабря текущего года для обеспечения адаптационного периода.

Анастасия Никонорова
  • Новости
  • Минпромторг РФ
  • Авто
