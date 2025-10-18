Минпромторг прорабатывает отсрочку новых правил по утильсбору

Министерство промышленности и торговли РФ рассматривает возможность полной отсрочки вступления в силу новых правил расчёта утильсбора на легковые автомобили. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В Минпромторге опровергли информацию о частичной отсрочке только для некоторых категорий автовладельцев, подчеркнув, что работа ведется в соответствии с поручением первого вице-премьера Дениса Мантурова. Отмечается, что предлагаемые изменения не затронут импортеров, которые уже оплатили утильсбор до вступления новых норм в силу.

«Прорабатывается возможность отсрочки вступления в силу всех положений проекта акта, размещённого на портале regulation.gov.ru в сентябре», — уточнили в министерстве.